с чего всё началось

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Общество Минстрой впервые представил индекс качества городской среды "В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.

Политика Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.

Гаджеты Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.

Политика США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Баскетбол ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги Баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл петербургский "Зенит" со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Наука Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Космос Ракету «Протон-М» отправили на Байконур Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.