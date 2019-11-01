Экономика

РБКРБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
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WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

Forbes09:11

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

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NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ

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WSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной

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Ведомости06:23

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Интерфакс05:45

СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Коммерсантъ08:35
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

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30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
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«Удинезе» уволил главного тренера

Хорватский специалист Игор Тудор отправлен в отставку с поста главного тренера «Удинезе».
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Наука

Предложен новый способ лечения болезни Хантингтона

В ходе проведенного учеными из Университета Фудан в Шанхае исследования был разработан новый метод борьбы с болезнью Хантингтона.
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Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
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Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
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Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
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Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
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Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области

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МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
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Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов

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Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
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Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
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Пересадкой бактерий из здорового влагалища ученые вылечили вагиноз

Израильские ученые впервые смогли вылечить вагиноз пересадкой бактерий из здорового в пораженное влагалище.
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Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
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Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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