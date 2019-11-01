с чего всё началось

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.

Армия и оружие В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Путин обсудил с Совбезом строительство газопроводов "Обсуждались вопросы реализации крупных международных проектов в области строительства газопроводов", - приводит его заявление агентство "Интерфакс".

Армия и оружие Россию обвинили в преследовании военных НАТО Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Здоровье Дмитрий Миронов принял участие в заседании президиума Госсовета РФ 30 октября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое провел в Светлогорске Калининградской области Президент России Владимир Путин.

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Гаджеты Игровой смартфон Asus ROG Phone II представили в России Покупатели, оформившие заказ на игровой смартфон до 15 ноября, получат в подарок игровую гарнитуру Asus ROG Cetra, которая отдельно стоит 6 790 рублей.

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Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Происшествия В воронежском лесу нашли машину с водителем без головы Все деревья по пути движения автомобиля на большой скорости были снесены. Очевидцы обнаружили машину в воронежском лесу утром 31 октября.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

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Авто В Интернете показали новую Kia Optima Почти одновременно Kia показала официальные тизеры Optima для домашнего рынка, на котором она известна как K5.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.