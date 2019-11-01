с чего всё началось

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

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Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.

Политика МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.

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Общество «Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.

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