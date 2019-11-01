с чего всё началось

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Здоровье Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.

Здоровье Узнать, нападет ли на вас в старости маразм, вы можете уже в 8 лет Ученые взяли под опеку 502 британских младенца, которые родились в одну неделю 1946 года и на протяжении всей жизни отслеживали, как изменялись их умственные способности.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Хоккей «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 9:1 "Салават Юлаев" нанес крупное поражение минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд В пятницу, 1 ноября, Верховный Суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движение «За права человека» из-за «грубого и неустранимого нарушения оформления деятельности» организации.

Футбол Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона» Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Космос Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.

Автоспорт Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Экономика «Индекс хачапури» достиг исторического максимума «Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Кино Бокс-офис США: «Терминатор: Тёмные судьбы» возглавляет и проигрывает Главной дилеммой в целом заведомо слабого заокеанского уикенда был старт «Терминатора: Тёмные судьбы» — новинка должна была попробовать хотя бы повторить пятидневный 42-миллионный старт «Генезиса», однако уже в пятницу, когда новинка в точности воспроизвела $11 млн предшественника, не имея за плечами двух фальстартных дней, стало очевидно, что больше тридцатки за уикенд тут не светит.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.

Космос В NASA пообещали отправить на Луну четырех астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о планах к 2030 году отправить на Луну четырех астронавтов.

Экономика Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.

Хоккей Игрок НХЛ потерял сознание после столкновения и был госпитализирован Форвард "Оттавы Сенаторз" Скотт Сабурен потерял сознание после столкновения с нападающим "Бостон Брюинз" Дэвидом Бэкесом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).