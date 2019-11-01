Экономика
РБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
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с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.Forbes01 ноября в 08:11
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СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации
Коммерсантъ01 ноября в 07:35
WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России
Интерфакс01 ноября в 04:45
NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ
ТАСС31 октября в 15:39
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