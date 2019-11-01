с чего всё началось

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Политика NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Здоровье Минздрав изменил нормы потребления соли Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Футбол Появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна Появилось фото ноги хавбека ЦСКА Ивана Облякова после матча 15-го тура против «Зенита» (1:1). На 7-й минуте игры форвард петербургского клуба Сердар Азмун попал по икроножной мышце Облякова шипами.

Политика Медведев заявил о прогрессе России в сфере IT Россия продолжает развиваться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и сейчас работает над устранением неравенства внутри страны и усилением кибербезопасности.

Происшествия Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.