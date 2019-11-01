Экономика

РБКРБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Willow Project официально стала владельцем особняка, служившего ранее штаб-квартирой журнала Sunset, а затем принадлежавшего Time, в мае 2018 года. Источники WSJ утверждают, что недавно Deutsche Bank передал информацию о сделке в надзорные органы США.
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WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн

Ведомости06:23

СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Коммерсантъ08:35

WSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной

News.ru08:17

WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

Forbes09:11

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

РБК08:38

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Интерфакс05:45

NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ

ТАССвчера в 16:39
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Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.
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Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

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Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
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Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
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Рэпер Джиган в четвертый раз станет отцом

27 октября главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что готовится в очередной раз стать отцом.
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Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
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Наука

Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут

Planet Today 30 октября в 14:03
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Политика

Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США

В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Политика

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

RT на русском 09:48
Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Авто

Названы лучшие автомобили за 1,5 миллиона рублей

Автоновости дня 05:08
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
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Политика

Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском

Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Российская газета 09:06
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец 05:07
Общество

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
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Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

В России вступили в силу новые ГОСТы на хлеб

С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.
Planet Today 02:53
Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
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