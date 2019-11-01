Экономика

РБКРБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Willow Project официально стала владельцем особняка, служившего ранее штаб-квартирой журнала Sunset, а затем принадлежавшего Time, в мае 2018 года. Источники WSJ утверждают, что недавно Deutsche Bank передал информацию о сделке в надзорные органы США.
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WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

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NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ

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WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

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Ведомости06:23

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

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СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Коммерсантъ08:35

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News.ru08:17
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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
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МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
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В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

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