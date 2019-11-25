Политика
ИнтерфаксWSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»
Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal.Известия02:07
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