Политика

ИнтерфаксИнтерфаксWSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»

Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal
.
Известия02:07

Подробнее о событии

Бизнесменов из США обвинили в попытке взять под контроль «Нафтогаз»

Аргументы и Факты01:05

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Известия02:07

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

РИА Новости01:24

WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»

Интерфакс04:03

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

РБК00:41

Предприниматели из США пытались установить контроль над «Нафтогазом»

News.ru00:32

Топ-менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытках бизнесменов из США взять компанию под контроль

ТАССвчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Хоккей

«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Радио Sputnik 13:16
Спорт

Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

В список не попал лидер команды Тайсон.
Soccer.ru вчера в 10:17
Общество

Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет

Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Газета.Ru 13:01
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:09
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Технологии

Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia

По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Игромания.ру 08:52
Экономика

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Lenta.ru 10:59
Политика

Вице-губернатор Любовь Совершаева покидает Смольный

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:22
Шоу-бизнес

В Южной Корее найдена мертвой k-pop певица Гу Хара

Популярная южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой в своём доме в Сеуле.
REGNUM 02:50
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Технологии

Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети

RuNews24.ru 09:28
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском 12:15
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Общество

Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо немедленно госпитализировать, иначе он может умереть в тюрьме.
Life.ru 07:49
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Спорт

Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам

Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Советский спорт 12:30
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Политика

Генштаб Украины назвал Крым «российской военной базой»

Деловое.ТВ вчера в 07:58
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт 12:02
Футбол

Глава VAR в России сообщил, сколько ключевых ошибок было исправлено видеосистемой в первой половине чемпионата

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин рассказал об особенностях работы проекта, а также сколько ключевых судейских ошибок было исправлено по итогам первой части сезона.
Матч ТВ 11:53
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рудольф Джулиани
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное