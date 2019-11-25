с чего всё началось

Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Хоккей «Вашингтон» может провести матч НХЛ в России Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.

Спорт Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.