Политика
РБКWSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal.Известия02:07
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
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Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Общество
Восемь офицеров ГРУ обвинили в отравлении болгарского бизнесмена
Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных".
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Происшествия
Гособвинение просит приговорить Андрея Куликова к 5 годам колонии
"Прошу суд признать Куликова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет", – сказала прокурор.