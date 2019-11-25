с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

Экономика Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.