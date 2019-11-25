Политика

РБКРБКWSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal
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