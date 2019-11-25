с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Происшествия Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января.

Общество Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.

Здоровье В России впервые снизилось число новых заражений ВИЧ В России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ: за январь-октябрь 2019 г. снижение составило 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - выявлено 65 755 новых случаев заражения ВИЧ, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Спорт ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.

Экономика Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.