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РБКWSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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с чего всё началось
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal.Известия02:07
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