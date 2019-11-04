Экономика

РБКРБКWSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

1 фото
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

WSJ: Минюст США заподозрил махинации с финотчетностью компании Under Armour

ТАСС19:01

WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

РБК21:32

СМИ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Коммерсантъ21:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец 13:02
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Единоборства

Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Наука

Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы

Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток 03:04
Политика

Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Общество

Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 10:37
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Хоккей

«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
Здоровье

Минздрав установил суточную норму потребления соли

Российский минздрав установил суточную норму потребления соли.
РЕН ТВ вчера в 08:47
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru вчера в 08:07
Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса.
Известия 21:57
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК 01 ноября в 12:56
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Хоккей

Игрок НХЛ потерял сознание после столкновения и был госпитализирован

Форвард "Оттавы Сенаторз" Скотт Сабурен потерял сознание после столкновения с нападающим "Бостон Брюинз" Дэвидом Бэкесом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 09:57
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Политика

Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского

Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб. "Богдан с тех пор на работу не выходит", – добавил он.
Газета.Ru вчера в 21:52
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 12:17
Общество

Ученые воссоздали лицо женщины-викинга с «боевой раной» на голове

Телеканал 360° вчера в 14:39
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия 17:34
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Кино

«Доска позора» российского кино: названы самые убыточные отечественные ленты

Министерство культуры опубликовало список фильмов, которые провалились в прокате и не вернули средства, выделенные государством на их производство, сообщает BFM.ru.
Провинция.ру 01 ноября в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Under Armour
Американская компания
Американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки, расположенный в городе Балтимор, Мэриленд. Компания Under Armour с 1996 года является производителем и поставщиком спортивной одежды для американских команд и спортсменов в различных видах спорта, с 2006 года - поставщик спортивной обуви.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Балтимор
Город в США
Независимый город на востоке США, крупнейший населённый пункт штата Мэриленд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное