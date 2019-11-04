Экономика
РБКWSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
Песков предсказал развал ГТС Украины без транзита российского газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Газета.Ru 02:51
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 02 ноября в 02:40
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Происшествия
СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева
За первые несколько часов следователи серьёзно продвинулись в расследовании убийства начальника центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которое произошло в Москве 2 ноября.
RT на русском вчера в 04:05
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат вчера в 16:56
Авто
В продаже появится Chevrolet Trailblazer, произведенный в Таиланде
Узбекистан импортировал из Таиланда партию автомобилей Chevrolet Trailblazer, сообщается на сайте компании.
Sputnik Узбекистан 01:49
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Культура
В Москве пройдет выставка «Память поколений»
Моя Москва.онлайн 02 ноября в 00:53
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Общество
МВД обсудит необходимость штрафов за небольшое превышение скорости
Глава правительства велел ведомству до 2 декабря изучить вопрос введения штрафа за небольшое превышение скорости.
ФедералПресс 02:39
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 01 ноября в 08:20
Экономика
Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.
Известия 01:43
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Фигурное катание
Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе
Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.
RT на русском 01:46