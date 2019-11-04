Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

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