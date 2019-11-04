Экономика
РБКWSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Общество
Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде
Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящего в центре Багдада.
Известия 09:38
Политика
Глава «Нафтогаза» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Решение Рады о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза», по мнению главы украинской компании Андрея Коболева, может дать Киеву «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах с Россией о транзите голубого топлива.
Телеканал 360° 01 ноября в 19:36
Футбол
AS: «Барселона» скрывает травму Дембеле
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле снова травмирован, утверждает AS.
Бомбардир.ру 17:48
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол
Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»
«Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов.
Soccer.ru 15:52
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН вчера в 04:59
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A90s оснастят аккумулятором с 4200 мАч
Новый смартфон Samsung Galaxy A90s получил улучшенную батарею с емкостью 4200 мАч.
Rusargument вчера в 04:11
Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru 02 ноября в 07:40
Футбол
Дзюба считает, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Лейпциг»
RT на русском 10:49
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России через год
Хэтчбек Golf EV не появится даже в Европе, так как там его сменит новый ID.3. Хотя внешне восьмое поколение очень напоминает дизайн предшественника, интерьер получил радикальные доработки.
32CARS.ru 00:44
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
RT на русском 04:50
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости 12:40
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20