Энергетика
РБКWSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Газета напоминает, что атака дронов на объекты Saudi Aramco негативно сказалась на уровне добычи в стране, который скоратился почти вдвое. Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:57, Вашингтон
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Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
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Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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Lenta.ru 07:05
Футбол
France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
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Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
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По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
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Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
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В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
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Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
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РБК 02:01
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
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Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
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