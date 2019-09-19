Газета напоминает, что атака дронов на объекты Saudi Aramco негативно сказалась на уровне добычи в стране, который скоратился почти вдвое. Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.

WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Общество Студента вуза хотят отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик Студента Уральского государственного экономического университета хотят отчислить из-за подписки на ЛГБТ-паблик.

Шоу-бизнес Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Здоровье В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить» Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Технологии ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Футбол France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.

Шоу-бизнес Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.

Общество Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Политика Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.

Происшествия Директор ФБК Жданов задержан в Москве Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.

Происшествия Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16 Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.