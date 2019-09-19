Энергетика

РБКРБКWSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака

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Газета напоминает, что атака дронов на объекты Saudi Aramco негативно сказалась на уровне добычи в стране, который скоратился почти вдвое. Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
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WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака

РБК07:17

WSJ: Саудовская Аравия запросила у Ирака 20 млн баррелей нефти для снабжения своих НПЗ

ТАСС06:49
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