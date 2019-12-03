Общество
РБКWSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли на встрече обсуждаться данное расследование, добавляет газета. О задержании подозреваемого в убийстве гражданина Грузии стало известно вскоре после преступления. Сообщалось, что это гражданин России, его имя до сих пор власти Германии не называли.
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Германия заподозрила спецслужбы России в убийстве гражданина Грузии в Берлине
Московский Комсомолец07:38
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