Общество

РБКРБКWSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли на встрече обсуждаться данное расследование, добавляет газета. О задержании подозреваемого в убийстве гражданина Грузии стало известно вскоре после преступления. Сообщалось, что это гражданин России, его имя до сих пор власти Германии не называли.
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ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву

Интерфакс07:23

Подозреваемым в убийстве чеченского беженца в Берлине является россиянин

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Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

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Прокуроры подозревают разведку РФ в причастности к убийству грузина в ФРГ

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Московский Комсомолец07:38

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Кавказский узел09:09
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Политика

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Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

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Газета.Ru 14:14
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Кино

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В Сети был опубликован первый трейлер фильма Marvel "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Discover24 05:05
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
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Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Транспорт

ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
VSE42.RU вчера в 05:44
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
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Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК 18:48
Футбол

Шестой «Золотой мяч» Месси может стать последним

Пента-триком называют 5 голов одного игрока в одном матче, и это достижение покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где аргентинец лет 10 назад 5 раз поразил ворота немецкого "Байера".
Московский Комсомолец 08:38
Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
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Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
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Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
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США признали неэффективность антироссийских санкций

О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
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Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
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Экономика

РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Коммерсантъ 19:44
Гаджеты

Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки

Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
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REGNUM вчера в 15:58
Энергетика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:30
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

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Происшествия

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
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Экономика

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Ведомости вчера в 16:11
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