Армия и оружие
РБКWSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
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с чего всё началось
В 2019 году американские исследователи отслеживали передвижения сотовых телефонов людей, которые находились в Неноксе, сообщает газета The Wall Street Journal.Газета.Ru15:25
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