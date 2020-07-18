с чего всё началось

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Киберспорт В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.

Автоспорт Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии» На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 313

Общество В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.

Здоровье Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области. 16

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Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. 132

Общество В Москве раскупили бойкотированные «Фуд-сити» армянские товары В социальных сетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами у рынка «Фуд-сити» в Москве. 18

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Авто Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC. 34

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 96

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Футбол Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 336

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 108

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Футбол Гендиректор «Лидса»: «В наших планах стать клубом уровня Лиги чемпионов» Генеральный директор «Лидса» Ангус Кинниэр прокомментировал выход своего клуба в АПЛ.Мы и празднуем, мы очень воодушевлены, мы вернулись на свое место.