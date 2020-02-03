Энергетика
РБКWSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
Стали известны регионы-лидеры по убыли населения
Регионами, в которых в 2019 году наблюдается самая большая убыль населения являются Саратовская (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.) и Вологодская область (15,8 тыс.) сообщил Росстат, 2 февраля данные опубликованы на сайте «Российской газеты».
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Общество
Чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены 14 февраля
Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля, сообщила журналистам вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.
Общество
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Роскачество рассказало, почему нельзя есть просроченные продукты
Согласно мнению экспертов Роскачества, есть продукты, срок годности которых подошел к концу, небезопасно по крайней мере по трем причинам.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Здоровье
Россиянам объяснили правила ношения масок для защиты от вирусов
Шарапова пояснила, что на внутренней стороне маски не должно быть влажности, а ее складки необходимо разгладить.
Космос
Новый проект Союзного государства направлен на масштабное освоение космоса
Масштабное освоение околоземного пространства и разработка спутников нового формата включает в себя одна из новых целевых программ Союзного государства "Интеграция СГ".
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.