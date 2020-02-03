Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Общество Стали известны регионы-лидеры по убыли населения Регионами, в которых в 2019 году наблюдается самая большая убыль населения являются Саратовская (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.) и Вологодская область (15,8 тыс.) сообщил Росстат, 2 февраля данные опубликованы на сайте «Российской газеты».

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Общество Чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены 14 февраля Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля, сообщила журналистам вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

Общество Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Экономика Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.

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