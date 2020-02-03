Энергетика
РБКWSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Футбол
«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
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Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
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Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
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Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций
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Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Энергетика
Цена на нефть упала до минимума за год
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
Политика
Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
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Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Футбол
«Тоттенхэм» неожиданно победил «Манчестер Сити»
Интерес к матчу подогревал тот факт, что «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуриньо, а «Манчестер Сити» - Пеп Гвардиола.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Кино
Появился финальный трейлер игрового фильма «Мулан»
В понедельник, 3 февраля, появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов
Немецкая статистическая компания Statista опубликовала свежие рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии, соответствующий график появился на сайте компании.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.