Энергетика

РБКРБКWSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Саудиты вынуждают ОПЕК сократить производство нефти

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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
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Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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В ходе украинско-турецкого бизнес-форума в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций.
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Группа Би-2 представила новый клип на песню «Пекло»

Утром в понедельник, 3 февраля, состоялась презентация сингла и клипа «Пекло» группы Би-2.
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Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
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Цена на нефть упала до минимума за год

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
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«Тоттенхэм» неожиданно победил «Манчестер Сити»

Интерес к матчу подогревал тот факт, что «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуриньо, а «Манчестер Сити» - Пеп Гвардиола.
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На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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В понедельник, 3 февраля, появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
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Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов

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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

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