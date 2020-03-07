с чего всё началось

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров.

Музыка Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.

Общество В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.

Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Футбол Геркус публично ответил на претензии «Локомотива» Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.

Энергетика В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".

Авто Mercedes-Benz значительно сократит свой модельный ряд Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz старается оптимизировать собственную прибыль и для этого в планах у него резко уменьшить модельный ряд.