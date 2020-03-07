Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксWSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось
Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Найеф бен Абдул Азиза, сообщает Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к престолу.
РБКвчера в 18:01

Подробнее о событии

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

РИА Новостивчера в 17:37

WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

ТАССвчера в 17:23

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ruвчера в 17:24

WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

РБКвчера в 18:01

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

RT на русскомвчера в 17:49

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

Коммерсантъвчера в 18:39

Брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по обвинению в измене

Взгляд.рувчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия вчера в 04:30
Общество

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Коммерсантъ вчера в 22:35
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Армия и оружие

Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо

На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров.
Российская газета вчера в 22:25
Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
URA.Ru вчера в 19:38
Баскетбол

«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА

"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года.
ТАСС Спорт 01:40
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Музыка

Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Политическая Экспертиза вчера в 17:23
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

Shraibikus News 03:55
Происшествия

Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире

В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Новостной фронт 02:11
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
RT на русском вчера в 07:54
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

Во время интервью Тесса Томпсон обмолвилась о том, что Кристиан Бэйл примет участие в картине «Тор 4: Любовь и гром», в которой сыграет злодея.
Актуальные Новости 02:13
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 12:23
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

Военное дело вчера в 14:01
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Футбол

Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»

Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
ProstoProSport 03:26
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы

После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Вокруг ТВ 05 марта в 12:46
Общество

За сутки в Италии от коронавируса погибли почти 50 человек

За последние сутки 6 марта в Италии от вызванного коронавирусом инфекции умерли 49 человек, всего погибших от вируса 197.
МонаВиста вчера в 13:53
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Энергетика

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Российская газета 02:37
Фигурное катание

Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

РИА Новости 03:30
Авто

Mercedes-Benz значительно сократит свой модельный ряд

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz старается оптимизировать собственную прибыль и для этого в планах у него резко уменьшить модельный ряд.
Car.ru 04 марта в 03:31
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Наука

Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное