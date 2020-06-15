с чего всё началось

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати), задолжали российской компании порядка $2 млрд.

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

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Политика Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного. 1,4K

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Кино Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.

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Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 246

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