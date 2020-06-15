Энергетика
РБКWSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Газета отмечает, что эти компании по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня, что привело к столь крупной задолженности перед «Газпромом». Турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд куб. м, утверждают источники.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ10:19
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