с чего всё началось

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Авто BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком. 1

Общество В России начались испытания вакцины против коронавируса Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции. 217

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 478

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 570

Общество Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19. 2

Общество После жары в Москве резко похолодает Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов. 95

Политика Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 19

Происшествия Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области. 1

Общество От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.

Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

Происшествия Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ. 354

Общество Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов. 10