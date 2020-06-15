Энергетика
Вести.RuТурецкие компании отказываются платить «Газпрому»
Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
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