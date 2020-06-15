Энергетика

Вести.RuВести.RuТурецкие компании отказываются платить «Газпрому»

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
.
Коммерсантъ15 июня в 10:19

Подробнее о событии

WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

РБК15 июня в 13:47

Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Интерфакс15 июня в 08:22

Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд

Коммерсантъ15 июня в 10:19

WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

ТАСС15 июня в 10:15

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Lenta.ru15 июня в 09:30

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

РИА Новости15 июня в 13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Здоровье

71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае

На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
324
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
575
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом более 10 000 человек

Екатеринбург, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 227 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
1,1K
Экономика

Адвокат объяснила, когда и как банк может забрать деньги из вклада

Деньги с банковского вклада клиента могут оказаться в распоряжении финансовой организации во многих ситуациях.
Радио Комсомольская правда 03:58
8
Политика

В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
305
Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
1,3K
Авто

BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition

Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
1
Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
217
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
478
Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
47
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
570
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

КМВ Новости вчера в 07:47
6
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
2
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru вчера в 06:29
1,2K
Футбол

Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России

Советский спорт вчера в 15:54
1
Общество

После жары в Москве резко похолодает

Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
95
Политика

Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.
RT на русском 04:26
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
19
Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
1
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Происшествия

Во французском Дижоне произошли беспорядки

Rambler News Service вчера в 11:29
1,7K
Общество

От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены

В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
28
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
6
Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Общество

В Югре за сутки коронавирус выявлен у 237 человек

За последние сутки в Югре, на 17 июня, зарегистрировано 237 новых случаев коронавируса в 16 муниципальных образованиях.
Вестник 03:45
99
Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
354
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
10
Шоу-бизнес

Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес деятелей искусства, а также коллег, выступающих в поддержку известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.
RT на русском вчера в 16:45
1
Общество

В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное