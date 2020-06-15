с чего всё началось

Газета отмечает, что эти компании по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня, что привело к столь крупной задолженности перед «Газпромом». Турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд куб. м, утверждают источники.

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

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