с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Наука В лаборатории создали первую форму жизни на Земле Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен (UDE) (Германия) в лабораторных условиях создали самую первую форму жизни на Земле – пузырьки-везикулы, которые возникли в «первичном бульоне». 121

Футбол Марадона поздравил Мертенса, который стал лучшим бомбардиром «Наполи» Легендарный игрок «Наполи» Диего Марадона поздравил форварда итальянского коллектива Дриса Мертенса с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 106

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 582

Общество Почти 11% выпускников столичных школ получили аттестаты с отличием Столичным одиннадцатиклассникам вручили аттестаты об окончании школы, документы о получении среднего общего образования получили 64 тысячи выпускников, почти 11% из них закончили учебу с отличием, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы. 1

Футбол В Катаре официально открыли третий стадион к чемпионату мира В Дохе прошло официальное открытие третьего по счету стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 49

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.

Общество Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией». 2

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 5

Политика Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию. 6