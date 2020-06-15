Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".
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Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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