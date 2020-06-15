Энергетика
REGNUMWSJ: турецкие компании задолжали Газпрому порядка $2 млрд
Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 10:19
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