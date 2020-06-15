с чего всё началось

Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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