Энергетика

REGNUMREGNUMWSJ: турецкие компании задолжали Газпрому порядка $2 млрд

Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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