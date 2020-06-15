с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

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Футбол «Севилья» упустила победу над «Леванте» Мадрид, 15 июня 2020, 22:32 — REGNUM 15 июня в рамках 29-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Леванте» и «Севилья».

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Армия и оружие С-400 собьет ракеты на гиперзвуке Военный эксперт отметил, что перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой необходимы мощные радиолокационные станции (РЛС), системы цифровой обработки сигналов, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей. 13

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 633