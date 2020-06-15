Энергетика

МонаВистаМонаВистаWSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
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Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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Коммерсантъвчера в 10:19

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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов

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WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

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Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Интерфаксвчера в 08:22
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Видно, что автомобилисты стараются проезжать аккуратно. Ранее мы писали, что смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео.
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Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»

Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
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Nissan официально представил новый X-Trail.
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

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