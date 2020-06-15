Энергетика
МонаВистаWSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 10:19
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В Париже на протестах медиков начались беспорядки
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Lenta.ru вчера в 20:35
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АМИТЕЛ вчера в 02:34
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Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.
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В России разрабатывают версию комплекса ПВО "Тор-М2", способную плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
Газета.Ru вчера в 02:54
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Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
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Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Происшествия
Тоннель в сторону «Экспофорума» затопило
Видно, что автомобилисты стараются проезжать аккуратно. Ранее мы писали, что смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео.
Piter.tv 13:46
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
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ИА Новороссия 16:17
Авто
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Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
Политика
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Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
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Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
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Российская газета вчера в 23:29
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Футбол
«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры
Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
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Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
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РИА Новости вчера в 13:33