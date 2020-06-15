с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. 156

Политика Власти США подали иск к Джону Болтону в связи с его книгой Власти США подали в суд на бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, чтобы помешать ему опубликовать книгу о его пребывании в Белом доме.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 136

Здоровье В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. 320

Энергетика Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет - СМИ Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой. 3

Происшествия Тоннель в сторону «Экспофорума» затопило Видно, что автомобилисты стараются проезжать аккуратно. Ранее мы писали, что смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео. 66

Армия и оружие Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия» Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.

Политика На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua. 11

Футбол «Ференцварош» Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии «Ференцварош» на выезде обыграл «Гонвед» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Команда досрочно стала чемпионом страны.

Общество В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. 4,7K

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 755

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,6K

Общество Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.