с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Политика Германия и Польша по-прежнему по-разному смотрят на «Северный поток-2» Германия и Польша по-прежнему имеют различные позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток 2", было заявлено на пресс-конференции по итогам встречи главы МИДа Германии Хайко Мааса с его польским коллегой Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве.

Общество Вторая волна коронавируса в Китае «закрыла» весь Пекин Власти Пекина ввели карантин в стиле «военного положения» в жилых микрорайонах по всему городу и уволили ряд чиновников после новой вспышки коронавируса на крупнейшем продуктовом рынке «Синьфади» в столичном районе Фэнтай. 560

Происшествия В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту Одна из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", созданной Петром Клодтом и находящейся на Аничковом мосту в историческом центре Петербурга, дважды пострадала от вандалов, сообщает во вторник Государственный музей городской скульптуры. 48

Общество Аксенов сообщил, что парад Победы в Симферополе состоится Решение об отмене парада Победы в Симферополе пересмотрено, парад пройдет 24 июня, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов. 33

Политика В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами.

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 2,5K

Шоу-бизнес Высшей меры наказания для Ефремова требует семья погибшего В эфире ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова заявили, что намерены добиться высшей меры наказания для актера. 1

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 480

Общество Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. 51