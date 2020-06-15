с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

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