Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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Коммерсантъ15 июня в 10:19

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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов

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РБК15 июня в 13:47

Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд

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WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

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WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Lenta.ru15 июня в 09:30

Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Интерфакс15 июня в 08:22
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Известия вчера в 04:48
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Газета.Ru вчера в 23:45
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
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Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
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Футбол

Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона

Sport.ru вчера в 18:28
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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Экономика

В России больше предпринимателей станут работать по патенту

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 05:42
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Общество

Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет

С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Общество

МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
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Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 18:43
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Общество

34 новых случая коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено еще 34 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 22:46
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Единоборства

Уайт пообещал убить Нуньес в случае завершения карьеры

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ProstoProSport вчера в 15:55
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 17:00
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 15 июня в 09:02
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
RT на русском вчера в 09:18
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
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