Энергетика
РИА НовостиWSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04
Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay
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