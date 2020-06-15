с чего всё началось

Семь частных турецких компаний накопили долг перед "Газпромом" в размере почти $2 млрд. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что турецкие импортеры договорились покупать газ у российской компании по механизму take-or-pay ("бери или плати").

WSJ: Долг турецких компаний перед «Газпромом» составляет почти $2 млрд

Общество Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». 158

Политика В Бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов Правительство Германии должно продумать возможные шаги на случай расширения санкций США против «Северного потока — 2». Ответные меры могли бы предусматривать рестрикции против американских сенаторов — авторов законопроекта о новых санкциях против участников строительства газопровода. 309

Общество В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 96

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 626

Общество В Москве скупают онлайн-голоса за поправки в Конституцию Москвичам предлагают в обмен на денежное вознаграждение регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию с подставных сим-карт и голосовать за их принятие. 36

Авто Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq Компания Skoda вывела на испытания свой обновленный компактный кроссовер Karoq, который был замечен фотошпионами. 6

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. 3

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 2

Футбол Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт Окружение Тьяго утверждает, что он «разочарован и расстроен развитием событий» и что игрок «любит «ПСЖ» и Париж и решение клуба стало для него и его семьи большим горем».

Политика Экс-кандидата в губернаторы Петербурга обвинили в «предательстве» Свое возмущение начал с места высказывать беспартийный депутат, бывший «яблочник» Михаил Амосов, в 2019 году баллотировавшийся на пост губернатора Санкт-Петербурга. 5

Экономика Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году. 1,7K

Происшествия СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест. 14

Фигурное катание Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 13

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,2K