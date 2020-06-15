Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВWSJ: Долг турецких компаний перед «Газпромом» составляет почти $2 млрд

Семь частных турецких компаний накопили долг перед "Газпромом" в размере почти $2 млрд. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что турецкие импортеры договорились покупать газ у российской компании по механизму take-or-pay ("бери или плати").
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд

Коммерсантъ15 июня в 10:19

WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

ТАСС15 июня в 10:15

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WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

РИА Новости15 июня в 13:04
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