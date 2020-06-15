Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
.
Коммерсантъвчера в 10:19

Подробнее о событии

WSJ: долг турецких компаний перед «Газпромом» по take-or-pay составляет $2 млрд

ТАССвчера в 10:15

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

РБКвчера в 13:47

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

РИА Новостивчера в 13:04

Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд

Коммерсантъвчера в 10:19

WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов

Московский Комсомолец Турция04:04

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 09:30

Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Интерфаксвчера в 08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP

Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
144
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
2,1K
Космос

Ученые раскрыли тайну космической «сигары»

Астрономы заявили, что этот межзвездный небесный объект является «водородным айсбергом».
ТК Звезда 01:45
Общество

Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ 21:41
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
1,5K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
166
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
214
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
23
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
550
Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
163
Экономика

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
5
Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
1
Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 18:43
76
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
280
Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Экономика

Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
6
Общество

Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию

После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
4
Энергетика

Польша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
679
Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
4,9K
Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

РИА Новости 21:46
557
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
885
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
1,1K
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
1,5K
Общество

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета 14:12
Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ 08:42
9
Авто

Россиянам заплатят до 90 тысяч за перевод автомобиля на газ

При переводе автомобиля с бензина на газ россиянам придется заплатить 10 %.
ФедералПресс 22:17
8
Кино

Disney перенес премьеру документального фильма про The Beatles

Piter.tv 08:28
Общество

В Горном Алтае подтвердили 279 случаев заражения SARS-CoV-2

Горно-Алтайск, 15 июня 2020, 06:29 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 279.
REGNUM 14 июня в 23:29
33
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

RT на русском 22:45
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное