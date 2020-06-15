с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Здоровье Снятие ограничений начали в Архангельской области Первый этап снятия ограничительных мер стартует в Архангельской области, за исключением Северодвинска, где зарегистрировано 45% всех заболевших COVID-19 в регионе. 8

Интернет В WhatsApp появилась функция для оплаты товаров Через несколько месяцев после начала тестов в Facebook полностью реализовали все возможности функции оплаты за товары посредством мессенджера WhatsApp. 11

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 81

Армия и оружие СМИ: армия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи Если в столице ситуация нормализовалась после столкновений 6 и 11 июня между полицейскими и активистами протестного движения, то в Триполи на севере страны в ночь с субботы на воскресенье в результате уличных баталий пострадали 120 человек, около 40 из них солдаты и полицейские.

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 36

Политика Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию. 3

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 258

Общество Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. 801

Происшествия В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. 3

Политика Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма. 34

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).