с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Политика Саратовская учительница рассылала родителям агитацию в поддержку поправок Классный руководитель саратовской школы № 5 отправила в родительский чат в одном из мессенджеров агитацию в поддержку изменений в Конституцию. 1

Политика Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 455

Общество Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. 2

Авто Hyundai может выпустить универсал Hyundai Solaris для России Седан Hyundai Solaris, который уже много лет является одной из двух самых популярных моделей корейского бренда в России, может получить практичную версию в кузове универсал. 6

Наука Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства. 9

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 252

Кино В сети появился трейлер романтической комедии «Палм-Спрингс» В среду, 17 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер романтической комедии "Палм-Спрингс".

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 33

Шоу-бизнес Галкин продемонстрировал цветущий сад Пугачевой Подписчики были удивлены такой красотой цветочного сада, и поэтому поводу написали множество положительных комментариев в адрес Галкина. 66

Футбол Федун прокомментировал проблемы «Ромы» из-за перехода Понсе Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе из-за перехода форварда Эсекиэля Понсе.

Технологии Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.