с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Здоровье 67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 315

Происшествия В Таджикистане зафиксировали землетрясение Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 195

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 61

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 17

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2,1K

Политика Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября. 11

Кино Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете. 8

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Общество На БАМе 1034 семьи получили новое жилье взамен аварийного В новое жильё переехали 1034 семьи, рассказала временно исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства. 1

Здоровье В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом Среди новых ковид-положительных пациентов 1 человек приехал из Ингушетии, 15 случаев — это служебные и семейные контакты, 8 граждан поступили в медучреждения с признаками ОРВИ. 130

Финансы Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. 8