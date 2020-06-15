с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Происшествия Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Здоровье Воронежская область закупит лекарство от коронавируса Первый российский препарат, предназначенный для лечения коронавируса, в скором времени начнет закупать департамент здравоохранения Воронежской области. 18

Происшествия Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым. 2,5K

Общество Депутаты отправили главу Славгорода в отставку Ранее губернатор Виктор Томенко направил в адрес Славгородского городского собрания депутатов письмо о том, что считает необходимым отстранить действующего главу города от должности. 25

Армия и оружие Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

Общество В Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 июня 2020, 08:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. 82

Здоровье Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний. 37

Музыка Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas В социальных сетях набирает популярность видео, на кадрах которого девушка сравнивает песни российской группы с хитами когда-то популярного музыкального коллектива из США The Black Eyed Peas. 8

Общество Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка Екатеринбург, 15 июня 2020, 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи. 16

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Здоровье Артамонов пригрозил Уваркиной прокуратурой из-за коронавируса Губернатор области Игорь Артамонов попросил мэра Липецка Евгению Уваркину "перестать смотреть куда не надо". 19

Политика Из России высылают двух дипломатов Чехии Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений". 1,1K

Экономика ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты «Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,6K

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.