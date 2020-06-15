с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Авто Ford назвал дату премьеры нового Bronco Компания Ford назвала дату премьеры нового поколения внедорожника Bronco, который выйдет на рынок в 2020 году. 6

Политика Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.

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Кино Второй сезон «Ведьмака» станет менее запутанным во времени Вместе со звездой "Человека из стали", а также Фрейей Аллан, Аней Чалотрой и прочими знакомыми лицами в касте второго сезона шоу Netflix задействованы Ким Бодниа (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен), Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт), Ясен Атор (Коэн), Туэ Ерстед Расмуссен (Эскель), Агнес Брукнер (Вереена), Пол Бульон (Ламберт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). 7

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Экономика Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19 Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19. 2