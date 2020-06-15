с чего всё началось

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати".

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Футбол Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 9,3K

Экономика Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья. 5

Политика Финляндия могла заполучить Карелию после распада СССР Перспективы передачи Карелии от России Финляндии стали реальными сразу после распада СССР, тем более, что Борис Ельцин не возражал против переговоров. 11

Экономика Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.

Общество Названа дата повышения оплаты за ЖКУ в Кузбассе 3 июня власти Кузбасса уже публиковали постановление об индексации оплаты, однако позже сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом повышение откладывается на неопределённый срок. 67

Здоровье Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia. 52

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,2K

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. 191

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 12

Энергетика МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.

Экономика Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 131

Происшествия Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.

Общество В Якутии подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом Якутск, 17 июня 2020, 05:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, 133 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 6