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WSJ: в ЕС хотят запретить страхование судов, перевозящих нефть из России

Запрет на страхование коснется танкеров, перевозящих российскую нефть в любую точку мира, сообщают источники издания.
Коммерсантъ
Как сообщалось, страны ЕС в ночь на вторник согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем.
Интерфакс
Евросоюз начал обсуждать эмбарго на российскую нефть в середине апреля в рамках шестого пакета санкций.
РБК
Эмбарго коснется танкерных поставок и не затронет нефтепровод "Дружба".
ТАСС

Подробнее о событии

WSJ узнала о планах ЕС запретить страхование танкеров с нефтью из России
РБКвчера в 14:33
WSJ: ЕС планирует запретить страхование танкеров с нефтью из России
BFM.ruвчера в 15:29
WSJ узнала о запрете ЕС на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть
Интерфаксвчера в 11:49
WSJ: ЕС планирует запретить страхование танкеров перевозящих нефть из РФ
Газета.Ruвчера в 13:03
WSJ: ЕС может в течение полугода запретить страхование судов, перевозящих нефть России
ТАССвчера в 12:58
WSJ: чиновники ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть
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