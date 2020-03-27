с чего всё началось

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Шоу-бизнес Рэпер Джиган показал странные игры со своими дочерьми На видео, которое Джиган разместил в соцсети, видно, как он подходит к девочкам и посвящает их при помощи ножа в рыцари.

Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Шоу-бизнес Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.

Общество Продлят ли отпуск, если он выпадает на нерабочую неделю? Согласно ст. 120 ТК РФ, если на период отпуска выпадает нерабочий праздничный день (23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д.), то он не включается в число дней отпуска.

Общество За нарушение карантина и самоизоляции наказаны более 500 россиян Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с момента начала проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции было привлечено к ответственности более 500 человек.

Общество «Победа» приостановила все полеты Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Политика Российские военные начали оказывать помощь жителям Бергамо Российские военные специалисты, прибывшие в итальянский Бергамо для борьбы с коронавирусом, приступили к оказанию помощи гражданам, сообщило министерство обороны РФ.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Здоровье С субботы, 28 марта, закрываются торговые центры В регионе принят ряд дополнительных мер, в том числе, с субботы, 28 марта, закрываются торговые центры, за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.

Экономика Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга Банковские и платежные ассоциации предупредили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина о последствиях, к которым может привести регулирование комиссии за эквайринг, которую магазины платят банкам за прием карт.

Общество Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.

Экономика Силуанов объяснил действие налога на проценты по вкладам Налог с процентов по банковским вкладам более миллиона рублей начнут взимать в России с доходов за 2021 год.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Экономика Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.