Коронавирус

ТАССТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal
 со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.
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