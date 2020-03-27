Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Ещё по теме
ТАССТАСС
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Российская газета
  • Российская газета
  • Комсомольская правда
  • РЕН ТВ
  • Красная весна
Смотрите также
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.В источнике
Оценить
124
77
Подробнее о событии
alt

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

ТАСС вчера в 15:32
alt

WSJ: Многие заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти

РЕН ТВ вчера в 15:51
alt

WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались

Красная весна вчера в 16:18 
реклама
Ещё по теме