Энергетика
ТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались
Красная веснавчера в 16:18
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Комментарии
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Кино
Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали пожар в доме, где погибли семь человек
Ранее сообщалось, что семь человек погибли при пожаре, один человек пострадал.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Суровые меры ввел губернатор в Воронеже из-за коронавируса
Все торговые и торгово-развлекательные центры будут закрыты.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Общество
На Сахалине больше 200 человек отправят в карантин из-за коронавируса
Обсерваторию для сахалинцев, которые возвращаются из-за границы, решили создать в местном оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный".
Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Происшествия
Установлены личности подростков, напавших на детей в ТЦ Уфы
В торговом центре Уфы подростки избили несколько детей. Изначально предполагалось, что нападавшие принадлежат к движению АУЕ.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Общество
Нерабочая неделя не скажется на майских или новогодних праздниках
Как сообщает РИА Новости, грядущая выходная неделя никак не скажется на майских или новогодних праздниках.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-57 на предельных режимах
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России опробовали истребители Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию
«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
Общество
Российские военные приступят к лечению пациентов в Бергамо 27 марта
«Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач», — говорится в сообщении.
Энергетика
Китай закупил у России рекордный объем нефти
Экономика
МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке
Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Общество
В Екатеринбурге закрывают торговые центры и рестораны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о закрытии магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных заведений во всей области, в том числе и в Екатеринбурге.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Общество
МВД приостановит личный прием граждан из-за коронавируса
"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан", – сказал собеседник агентства.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска выпустили из СИЗО
Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей, позже арест был продлен до 10 апреля 2020 года.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели еще 182 человека
В России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах страны, сообщает 26 марта оперативный штаб.