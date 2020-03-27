Энергетика

ТАССТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

ТАССвчера в 15:32

WSJ: Многие заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти

РЕН ТВвчера в 15:51

WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались

Красная веснавчера в 16:18

Саудовская нефть оказалась не нужна Европе

Lenta.ruвчера в 22:46

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газетавчера в 23:52

Заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти

Комсомольская правда00:40

В Европе и США отказываются от саудовской нефти

МонаВиставчера в 16:09
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Комментарии

Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета вчера в 15:18
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС вчера в 14:50
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар в доме, где погибли семь человек

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при пожаре, один человек пострадал.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Общество

Суровые меры ввел губернатор в Воронеже из-за коронавируса

Все торговые и торгово-развлекательные центры будут закрыты.
Блокнот Воронеж вчера в 12:56
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Общество

На Сахалине больше 200 человек отправят в карантин из-за коронавируса

Обсерваторию для сахалинцев, которые возвращаются из-за границы, решили создать в местном оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный".
Российская газета вчера в 21:53
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Происшествия

Установлены личности подростков, напавших на детей в ТЦ Уфы

В торговом центре Уфы подростки избили несколько детей. Изначально предполагалось, что нападавшие принадлежат к движению АУЕ.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Киберспорт

В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр

В Epic Games Store началась новая раздача.
CyberSport.ru вчера в 11:47
Общество

Нерабочая неделя не скажется на майских или новогодних праздниках

Как сообщает РИА Новости, грядущая выходная неделя никак не скажется на майских или новогодних праздниках.
АБН 25 марта в 20:46
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей Су-57 на предельных режимах

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России опробовали истребители Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Sputnik Литва 25 марта в 05:45
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Российские военные приступят к лечению пациентов в Бергамо 27 марта

«Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 07:47
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру вчера в 08:41
Экономика

МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

В Екатеринбурге закрывают торговые центры и рестораны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о закрытии магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных заведений во всей области, в том числе и в Екатеринбурге.
Моменты вчера в 08:45
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 17:32
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

МВД приостановит личный прием граждан из-за коронавируса

"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан", – сказал собеседник агентства.
Москва 24 вчера в 10:57
Происшествия

Экс-мэра Челябинска выпустили из СИЗО

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей, позже арест был продлен до 10 апреля 2020 года.
Российская газета вчера в 09:35
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

В России за сутки коронавирусом заболели еще 182 человека

В России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах страны, сообщает 26 марта оперативный штаб.
Полит.ру вчера в 05:11
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