Энергетика
ТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.Коммерсантъ06:24
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WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались
Красная веснавчера в 16:18
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