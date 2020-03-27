Энергетика
ТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?
Капитал странывчера в 09:14
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