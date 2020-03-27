Коронавирус
ТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.Коммерсантъ06:24
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Здоровье
С субботы, 28 марта, закрываются торговые центры
В регионе принят ряд дополнительных мер, в том числе, с субботы, 28 марта, закрываются торговые центры, за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.
Футбол
Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть
Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Общество
С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Общество
В России за сутки зафиксировано 196 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердились 196 случаев коронавируса в 16 регионах.
Общество
Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»
25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля
В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию
Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах
Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
Политика
Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет
Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Общество
СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства
Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Происшествия
В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса
Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
Общество
В РПЦ назвали запрет на посещение храмов Петербурга незаконным
Русская православная церковь назвала запрет на посещение храмов Петербурга незаконным.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».