Коронавирус

ТАССТАССWSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Читать в источнике
Комментировать400
с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal
 со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.
Коммерсантъ06:24

Подробнее о событии

WSJ: переполненные хранилища заставляют трейдеров отказываться от дополнительных закупок саудовской нефти

Коммерсантъ06:24

США и Европа не покупают нефть у Саудовской Аравии

Ёлдаш03:51

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

ТАССвчера в 15:32

WSJ: в США и странах Европы отказываются от саудовской нефти

РИА Новости02:08

Саудовская нефть растеряла популярность в мире

РЕН ТВ00:55

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газетавчера в 23:52

The Economic Times: Индия внесла свой вклад в падение цен на нефть

Красная весна04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Здоровье

С субботы, 28 марта, закрываются торговые центры

В регионе принят ряд дополнительных мер, в том числе, с субботы, 28 марта, закрываются торговые центры, за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.
Рабочий край (г. Иваново) 07:16
Футбол

Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть

Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
РИА Новости вчера в 10:26
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Общество

В России за сутки зафиксировано 196 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердились 196 случаев коронавируса в 16 регионах.
Российская газета 04:33
Общество

Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 07:56
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Общество

Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 25 марта в 12:25
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.
Газета.Ru 07:29
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
РБК 07:12
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет

Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Национальная служба новостей 25 марта в 09:44
Шоу-бизнес

Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

РБК 08:01
Общество

СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства

Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.
RT на русском 08:08
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
REGNUM 04:17
Общество

В РПЦ назвали запрет на посещение храмов Петербурга незаконным

Русская православная церковь назвала запрет на посещение храмов Петербурга незаконным.
DP.RU вчера в 15:45
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное