с чего всё началось

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Здоровье С субботы, 28 марта, закрываются торговые центры В регионе принят ряд дополнительных мер, в том числе, с субботы, 28 марта, закрываются торговые центры, за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.

Общество Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе» 25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Общество Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Общество Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.

Общество СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.

Общество Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).