Коронавирус
Российская газетаWSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались
Красная веснавчера в 16:18
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Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
У прилетевших из Таиланда на Сахалин выявили инфекцию
Инфекцию неизвестного происхождения обнаружили у 29 туристов, которые сегодня прилетели в Южно-Сахалинск из Таиланда.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки
Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Экономика
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Общество
МВД приостановит личный прием граждан
Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве
Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Общество
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди умирают от коронавируса
Коронавирус вызывает «банальное» ОРЗ. И пожилые люди умирают не от этого ОРЗ, а от пневмонии, которая может развиться на фоне болезни.
Общество
ЦОДД предупредил водителей о возможных пробках в Москве
Заторы ожидаются на вылетных и кольцевых магистралях. В ЦОДД рекомендуют выезжать за город до 15.00 либо после 8-9 вечера или завтра утром.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Родным умершего от коронавируса украинца пришлось самим выносить тело из больницы в мешке
Тело скончавшегося от коронавируса пациента Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам в мешке для дальнейшего захоронения, не указав, как правильно это сделать.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита
В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Авто
Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили
Армия и оружие
Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео
Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.