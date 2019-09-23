Энергетика
RT на русскомWSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей королевства.
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WSJ: ремонт атакованных месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
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