Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей королевства.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Шоу-бизнес Наташа Королева занялась йогой в бикини Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.

Гаджеты Google запустила сервис подписки на игры и приложения Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Авто Ravon перезапустил продажи в России В 2018 году, в связи с резким повышением цен, поставки автомобилей узбекской марки Ravon в Россию были прекращены, сегодня компания объявила, что отгрузка моделей 2019 года вновь начата.

Космос Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Космос «Плевок» сверхмассивной черной дыры снимут на видео Обновленный EHT сможет увидеть то, как рождаются так называемые джеты, своеобразные "плевки" черных дыр, сообщается на сайте Гарвардского астрофизического центра.

Общество Первого октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак 57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.

Политика Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Кино «Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал 19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Армия и оружие В Японском море крылатая ракета «Уран» ударила по дрейфующей цели Малый ракетный корабль "Смерч" впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" в акватории Японского моря, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Финансы Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС Рынок российских акций открылся падением стоимости большей части blue chips.

Политика Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.

Общество Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.