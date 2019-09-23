Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей королевства.

Политика Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны получило партию защищенных ноутбуков Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.

Политика Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.

Спорт Умер двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов Из жизни ушел двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Происшествия Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

Экономика Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста» Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Общество Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.

Экономика Банкротства среди застройщиков участились Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

Политика Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Происшествия В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Общество Россияне начали отказываться от детей ради жилья Около четверти — 28 процентов — респондентов сообщили, что готовы сильно ограничить свои траты ради покупки жилья.

Авто Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.

Культура Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы» Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.

Происшествия Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.