Будьте в Плюсе

Walt Disney потеряла $195 млн за квартал в результате ухода из России

Компания The Walt Disney понесла потери на сумму $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России, следует
 из отчетности компании по итогам второго квартала 2022 финансового года.
Ведомости
«Компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», - сказано в отчете на сайте Walt Disney.
Комсомольская правда
Исполнительный директор Disney Роберт Чапек подтвердил прогноз роста количества пользователей сервиса до 230–260 млн к 2024 финансовому году.
Sostav.ru
Запрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».
Афиша Daily

Подробнее о событии

Disney из-за ухода из России за второй квартал 2022 финансового года потеряла $195 млн
ТАСС08:28
Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
РИА Новости08:08
The Walt Disney оценила затраты из-за обесценившихся активов в России в $195 млн
Forbes23:57
Walt Disney потеряла $195 млн за квартал в результате ухода из России
Ведомости07:29
The Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за обесценивания нематериальных активов в РФ
Москва 2404:19
The Walt Disney потеряла $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России
Газета.Ru03:19
Компания Disney потеряла $195 млн в связи с уходом с российского рынка
RT на русском08:07

Интересное

Матвиенко: Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области о статусе региона

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона.
РБК10:32

СП: Россия дает отпор США, вводя экономические санкции против Запада

Западу давно пора уяснить, что Россия долго запрягает, да быстро скачет.
Yakutsk.ru09:50

«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»

«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа.
Lenta.ru08:34

МИД Румынии вызвал российского посла Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости07:12

ESO представила первую в истории фотографию черный дыры в центре Млечного Пути

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) представили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой располагается Земля.
Lenta.ru09:40

В Госдепе заявили, что США не допускают возможности поставок оружия на Украину

Власти США полностью исключают возможность поставок оружия на Украину, об этом не может быть и речи, заявили в Госдепе.
Lenta.ru10:36

Литва отзывает посла в России и закрывает консульство в Петербурге

В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня, свидетельствуют документы на сайте парламента.
РИА Новости10:41

Телеграм-каналы проинформировали о начале штурма ВС РФ Северодонецка

Военные Российской Федерации и бойцы ЛНР начали штурмовать Северодонецк.
Solenka.info10:15

Премьер Британии Джонсон пообещал, что украинских беженцев не будут высылать в Руанду

4 мая The Independent сообщило, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями.
Lenta.ru10:41

Сейм Латвии разрешил снести памятник советским солдатам в Риге

Документ снимает юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги, на чем настаивал ряд депутатов.
РБК06:57