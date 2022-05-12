ВедомостиWalt Disney потеряла $195 млн за квартал в результате ухода из РоссииКомпания The Walt Disney понесла потери на сумму $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России, следует из отчетности компании по итогам второго квартала 2022 финансового года.Ведомости«Компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», - сказано в отчете на сайте Walt Disney.Комсомольская правдаИсполнительный директор Disney Роберт Чапек подтвердил прогноз роста количества пользователей сервиса до 230–260 млн к 2024 финансовому году.Sostav.ruЗапрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».Афиша DailyЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMРосбалтФорпост Северо-ЗападНациональная служба новостейПодробнее о событииDisney из-за ухода из России за второй квартал 2022 финансового года потеряла $195 млнТАСС08:28Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынкаРИА Новости08:08The Walt Disney оценила затраты из-за обесценившихся активов в России в $195 млнForbes23:57Walt Disney потеряла $195 млн за квартал в результате ухода из РоссииВедомости07:29The Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за обесценивания нематериальных активов в РФМосква 2404:19The Walt Disney потеряла $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в РоссииГазета.Ru03:19Компания Disney потеряла $195 млн в связи с уходом с российского рынкаRT на русском08:07Показать ещёОценить244Поделиться